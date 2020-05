Ausblick: Alibaba stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktien in diesem Artikel Alibaba 195,20 EUR

Alibaba lässt sich am 22.05.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alibaba die Bilanz zum am 31.03.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,85 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 8,57 CNY in den Büchern gestanden.

Alibaba soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,81 Milliarden CNY abgeschlossen haben - davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 49 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 51,01 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 38,40 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 49 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 519,37 Milliarden CNY, gegenüber 376,84 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

