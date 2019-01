Wer einen günstigen Tesla Model S oder X kaufen will, hat nur noch bis Sonntag Zeit

Der Elektroautobauer Tesla nimmt die kostengünstigsten Varianten der Modellreihen S und X aus dem Programm. "Ab Montag nimmt Tesla keine Bestellungen für die 75 kWh-Version des S & X-Modells mehr an", teilte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter mit.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1