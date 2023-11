Deutsche Bank-Aktie dennoch positiv: Verdi will wegen geplanter Schließung der Postbanken-Filialen streiken

Ankündigung

Die Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen erneut zu Protestaktionen auf.

Werte in diesem Artikel

Zu übergreifenden Betriebsversammlungen an diesem Dienstag (14.11.) im mittelhessischen Gießen sowie am Donnerstag (16.11.) in Oldenburg erwartet Verdi nach Mitteilung vom Montag jeweils mehrere Hundert Beschäftigte.

Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, hatte Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen zu schließen. Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis verwies zur Begründung auf Auswertungen, nach denen drei Viertel der Postbank-Kunden so gut wie nie eine Filiale besuchen. An Stellenstreichungen führe "kein Weg vorbei", sagte der Manager jüngst der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Über die genauen Zahlen verhandelt die Bank mit den Arbeitnehmervertretern.

Verdi fordert gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat der Postbank Filialvertrieb AG "beschäftigungssichernde Maßnahmen" sowie eine vorzeitige Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes. Derzeit sind betriebsbedingte Kündigungen bei der Postbank bis zum 31. Januar 2024 ausgeschlossen.

Die Deutsche Bank-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,61 Prozent auf 10,56 Euro an.

