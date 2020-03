Lufthansa beantragt Kurzarbeit für Kabine- und Bodenpersonal - Bitte um Staatshilfe

"Der Antrag auf Kurzarbeit ist eingereicht", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Freitag. Es sei aber noch unklar, wie viele Beschäftigte davon betroffen seien. Der Antrag umfasse Kabinenbeschäftigte in Frankfurt und München sowie Mitarbeiter der Bodendienste in der Lufthansa AG . Es gebe noch keine Rückmeldung der Bundesagentur. Die Lufthansa stemmt sich mit Einsparungen gegen den mit der Corona-Krise nahezu täglich wachsenden Umsatzausfall.Lufthansa will anscheinend in Coronakrise um Staatshilfe bitten

Die Lufthansa will nach einem Zeitungsbericht wegen der massiven Geschäftseinbußen in der Corona-Krise um staatliche Hilfe bitten.

Dabei gehe es um Liquiditätshilfen, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag. Ein Sprecher des Unternehmens habe das bestätigt. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr werde am Freitagabend an einer Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, sagte ein Insider. Das berichtete zuvor ebenfalls das "Handelsblatt".

Frankfurt (Reuters)

Werbung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images