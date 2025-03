Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 220,18 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 220,18 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 221,02 USD aus. Bei 221,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.034.068 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,13 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 164,08 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Apple-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,48 USD.

Am 30.01.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

"Teilen und herrschen": Kursanstiege bei Aktiensplits - das sind potenzielle Börsengewinner

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Siri-Debakel belastet Apple-Aktie: Experte wirft Apple fehlende Glaubwürdigkeit vor