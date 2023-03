Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Apple

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 159,87 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 56.828 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 179,61 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,99 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 28,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 162,75 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

