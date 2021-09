Apple Event im Live Ticker - Neues iPad vorgestellt - iPhone 13, Apple Watch Series 7 und neue Air Pods erwartet

19:17 Uhr

Das iPad Mini erhält einen USB-C-Anschluss und kommt außerdem in 5G. Auch das iPad Mini erhält eine Front-Kamera mit 12 Megapixel und Center Stage. Mit der 12 Megapixel-Kamera hinten sollen 4k-Videos und Smart-HDR-Aufnahmen möglich sein.

19:14 Uhr

Weiter geht's mit dem iPad Mini. Es erhält ein neues Liquid Retina Display, dessen Größe von 7,9 Zoll auf 8,3 Zoll wächst, und wird in den Farben Pink, Purple, Starlight und Spacegrau verfügbar sein. Im Top-Button wird Touch ID integriert sein.

19:13 Uhr

Der Startpreis für das neue iPad soll bei 329 US-Dollar liegen, es kann ab sofort bestellt werden und soll ab kommender Woche verfügbar sein.

19:12 Uhr

Das neue iPad bietet unter anderem die Funktion "Center Stage", bei dem das Bild an den Personen ausgerichtet und diese automatisch verfolgt werden.

19:10 Uhr

Vorgestellt wird das neue iPad mit A13 Bionic-Chip von Melody Kuna, Senior Manager für iPad Product Design, übergeben. Es soll 20 Prozent schneller sein als die Vorgänger und erhält eine bessere Frontkamera mit 12 Megapixel und Ultraweitwinkel. Optisch hat sich jedoch nicht viel verändert.

19:07 Uhr

Das Geschäft mit iPads ist im vergangenen Jahr laut Cook um mehr als 40 Prozent gewachsen.

19:06 Uhr

Weiter geht's mit dem iPad. Im Vorfeld war nicht sicher, ob dieses heute überhaupt ein Thema sein würden.

19:04 Uhr

Zunächst geht es um den Streamingdienst von Apple: Apple TV+. Es werden neue Serien und Filme vorgestellt, die dort in den nächsten Monaten verfügbar sein werden. Unter anderem "Foundation", "The Problem with Jon Stewart" und "The Morning Show".

19:03 Uhr

Tim Cook steht allein auf der Bühne des Apple Theaters und eröffnet das Event, das auch in diesem Jahr ohne Zuschauer auskommen muss.

19:01 Uhr

Die Keynote beginnt mit einem Lied über Kalifornien und einem passenden Video mit Wüste, Wäldern und Großstadt. Passend zum Motto "California Streaming" unter dem das Event steht.

18:58 Uhr

Apple hat den Stream gestartet. Bislang ist jedoch nur Musik zu hören und das Hintergrund-Bild der Event-Ankündigung zu sehen.

18:55 Uhr

Kurz vor dem Start der Apple Keynote notiert die Aktie des iKonzerns an der NASDAQ 0,37 Prozent schwächer bei 148,99 US-Dollar.

18:48 Uhr

In wenigen Minuten geht es nun endlich los. Der Online-Store von Apple ist wie üblich bereits offline.

18:18 Uhr

Mit seinem neuen iPhone will Apple bei den Smartphone-Verkäufen wieder Boden gut machen. Im zweiten Quartal musste sich der US-Konzern dem Konkurrenten Xiaomi geschlagen geben: Die Chinesen haben im zweiten Jahresviertel den Marktbeobachtern von Gartner zufolge mehr Smartphones als Apple verkauft und damit den iPhone-Hersteller vom zweiten Platz verdrängt. Marktführer blieb weiterhinSamsung.

17:57 Uhr

Ob Apple heute Abend auch Neuigkeiten zu seinem Geheimprojekt, dem Apple Car, veröffentlichen wird, ist unterdessen fraglich. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Spekulationen laut, ob das Unternehmen ein Fahrzeug oder nur die Fahrzeugsoftware entwickeln würde. Dass Apple ein Auto-Projekt bearbeitet, ist unterdessen im Silicon Valley ein offenes Geheimnis. Erst kürzlich hatte Ford eine der Führungskräfte von Apples Automobilprojekt zu sich lotsen können.

17:21 Uhr

Deutliche Kritik an Apples Plänen zur Erkennung illegaler Inhalte auf iPhones kam kürzlich von NSA-Whistleblower Edward Snowden. Die Geräte würden "ihre Besitzer verraten", erklärte er.

16:11 Uhr

Das iPhone 12 hat übrigens nicht alle Käufer glücklich gemacht. Viele User beschwerten sich über Audio-Probleme, die sie daran hinderten, Telefonanrufe mit dem Gerät zu tätigen. Erst vor wenigen Tagen hat Apple diesbezüglich ein Reparaturprogramm eingeleitet.

15:30 Uhr

Der US-Handel ist gestartet und die Apple-Aktie notiert 0,97 Prozent stärker bei 150,76 US-Dollar. In den vergangenen Jahren hatte die Keynote stets Auswirkungen auf den Kurs der Aktie. Im Vorjahr etwa hatten Anleger im Rahmen des Events auf die Präsentation des iPhone 12 gewartet, Lieferengpässe infolge der COVID 19-Pandemie hatten das Unternehmen aber dazu gezwungen, die iPhone-Präsentation auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Bis zuletzt hatten Apple-Fans auf eine Überraschung gehofft, als diese aber ausblieb, gab die Apple-Aktie ihre Gewinne im späten Handel weitgehend ab.

15:00 Uhr

Noch 4 Stunden bis zum Beginn der Veranstaltung. Anleger werfen einen Blick nach New York, wo in Kürze die Börse eröffnen wird. Die Apple-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ 0,50 Prozent höher bei 150,31 US-Dollar.

14:16 Uhr

Apple-Chef Tim Cook dürfte heute einen Teil der Veranstaltung leiten. Der CEO hatte erst kürzlich seinen Vertrag bei Apple verlängert, bis 2025 wird der heute 60-Jährige die Geschicke des Unternehmens voraussichtlich weiter leiten. In den letzten zehn Jahren hat er als Nachfolger von Apple-Ikone Steve Jobs nicht nur das iPhone-Geschäft ausgebaut sondern auch die Service-Sparte etabliert, in der unter anderem das Erfolgsprodukt Apple Watch und die Air Pods verantwortet werden. Die Apple-Aktie hat in der Zeit seiner Führung mehr als 1.000 Prozent zugelegt.

13:30 Uhr

Apropos Gerichtsstreit: Erst vor wenigen Tagen hat Apple eine juristische Schlappe hinnehmen müssen. Dabei ging es um den überaus rentablen Apple App Store. Apple muss App-Entwicklern nun erlauben, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des hauseigenen In-App-Kaufsystems verweisen. So können User unter Umständen günstiger direkt bei den Entwicklern einkaufen, Apple würde dann die übliche Provision von 30 Prozent des Kaufpreises entgehen.

12:58 Uhr

Vor der erwarteten offiziellen Präsentation des neuen iPhone bekommt Apple Gegenwind aus China: die chinesische KI-Firma Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology, allgemein bekannt als Xiao-i Robot, hat Klage gegen den US-Konzern eingereicht und den Stopp der iPhone-Produktion gefordert. Hintergrund sind Patentstreitigkeiten.

12:15 Uhr

Auf der Verkaufsplattform von Amazon sind bereits erste Displayschutzfolien und Hüllen für das neue iPhone 13 aufgetaucht.

11:57 Uhr

Bei Twitter-Usern steigt die Vorfreude auf das Event.

Heute Apple Keynote. pic.twitter.com/A7oem2xJhx - Inkog "hat schon gewählt" Nita (@frittenundbier) September 14, 2021

11:02 Uhr

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Apple dürften Apple-Fans heute kaum Neuigkeiten erwarten dürfen. Bislang nutzt der iPhone-Hersteller das Medium kaum - der letzte Eintrag ist ein Hinweis auf die heutige Veranstaltung.

Wanna know what’s next? Tune in on September 14 at 10 a.m. PDT for a special #AppleEvent.



Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/GJUsLc9cuJ - Apple (@Apple) September 7, 2021

10:00 Uhr

Anleger blicken gespannt auf den Techriesen. Wie üblich hat sich Apple über mögliche neue Produkte im Vorfeld der Veranstaltung nicht in die Karten schauen lassen, aber die Erwartungen von Apple-Fans sind groß: Sehr wahrscheinlich bekommt die iPhone-Familie heute Zuwachs, zudem hoffen Fans auf die Präsentation der neuen Apple Watch 7 und auch über die neuen Air Pods 3 wurde im Vorfeld fleißig spekuliert.

09:26 Uhr

Die Keynote 2021 wird im zweiten Jahr der Pandemie erneut als rein virtuelles Event stattfinden. Vor der Pandemie hatte Apple seine Produktpräsentation live im Steve Jobs Theatre im Apple Park abgehalten.

09:02 Uhr:

Heute ist der Tag der Tage: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agena. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple.

Spannend wird es auch für Anleger, denn ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie zeigen.

Alle Details zum Eventerfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NoDerog / iStock, Novikov Aleksey / Shutterstock.com, Apple