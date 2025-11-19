Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,90 SAR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,90 SAR. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,96 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,84 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 3.345.424 Stück.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,04 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Am 04.11.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,40 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 SAR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 464,63 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 08.03.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,55 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel