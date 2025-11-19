Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 25,86 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SAU bei 25,86 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,96 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,84 SAR. Bei 25,84 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 9.266.901 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Mit Abgaben von 10,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,40 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 464,63 Mrd. SAR gelegen.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 08.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,55 SAR im Jahr 2025 aus.

