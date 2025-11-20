Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,84 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 09:07 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,84 SAR. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,84 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,86 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 953.721 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 12,23 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,84 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,63 SAR aus.

Am 04.11.2025 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 418,16 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 10,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 08.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,55 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

