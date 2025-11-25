Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 24,92 SAR.

Um 09:07 Uhr fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 24,92 SAR ab. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 24,85 SAR. Mit einem Wert von 25,18 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.709.873 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 SAR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 418,16 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 08.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

