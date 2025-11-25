Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt im SAU-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 24,80 SAR.

Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 24,80 SAR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,71 SAR. Bei 25,18 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 6.646.310 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 04.11.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 10.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 08.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,56 SAR je Aktie belaufen.

