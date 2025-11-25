DAX23.236 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,24 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)

25.11.25 12:05 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Aramco (Saudi Aramco)

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt im SAU-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 24,80 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
24,63 SAR -0,61 SAR -2,42%
Charts|News|Analysen

Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 24,80 SAR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,71 SAR. Bei 25,18 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 6.646.310 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 04.11.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 10.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 08.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,56 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung