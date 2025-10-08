Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochabend mit Kursplus
Die Aktie von Arm gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 161,10 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 161,10 USD. Die Arm-Aktie legte bis auf 161,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 158,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 731.982 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 13,52 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 50,34 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Arm Holdings
Analysen zu Arm Holdings
Keine Analysen gefunden.