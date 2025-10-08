Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Arm gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 160,50 USD.
Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 160,50 USD. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,50 USD zu. Mit einem Wert von 158,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 251.039 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 13,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Mit Abgaben von 50,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Mrd. USD im Vergleich zu 939,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
