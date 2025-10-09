Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Arm im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 169,00 USD zu.

Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 169,00 USD. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,27 USD an. Bei 164,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.584.773 Arm-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

