Arm im Blick

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend im Sinkflug

13.11.25 20:23 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Arm. Zuletzt fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,6 Prozent auf 138,94 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 138,94 USD. Die Arm-Aktie sank bis auf 138,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 147,00 USD. Bisher wurden heute 915.230 Arm-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 24,14 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 42,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 844,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

