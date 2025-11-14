Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm stabilisiert sich am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Arm. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Arm-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 140,29 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Arm-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 140,29 USD. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 143,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 135,24 USD. Bei 136,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 620.366 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,16 USD an. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 30,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 42,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 844,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2030 5,46 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

