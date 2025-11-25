Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Abend auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 129,83 USD nach.

Das Papier von Arm befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,6 Prozent auf 129,83 USD ab. Die Arm-Aktie sank bis auf 126,94 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 702.408 Arm-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 183,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 29,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Arm gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 844,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

