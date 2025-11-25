Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Dienstagnachmittag verlustreich

Arm im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 128,16 USD abwärts.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 128,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 126,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 179.707 Arm-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,16 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 60,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je Arm-Aktie belaufen.

