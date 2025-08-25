Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Arm am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 139,50 USD. Bei 140,17 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,34 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 107.071 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,88 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 42,65 Prozent sinken.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

