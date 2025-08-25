Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm reagiert am Dienstagabend positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 140,05 USD.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 140,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 141,34 USD. Bei 138,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.243 Stück gehandelt.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 23,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,88 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

