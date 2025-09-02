Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Atlassian im Blick

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 170,08 USD. Bei 172,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.216 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 91,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

