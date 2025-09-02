Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 170,08 USD. Bei 172,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.216 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 91,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.
Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,27 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.