DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.400 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Atlassian im Blick

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

03.09.25 20:24 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
145,52 EUR -3,86 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 170,32 USD. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 170,08 USD. Bei 172,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.216 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 91,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung