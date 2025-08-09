Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Abend nordwärts

Atlassian im Fokus

Die Aktie von Atlassian zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 180,46 USD zu.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 180,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 184,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 531.774 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 80,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umgesetzt.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,25 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus