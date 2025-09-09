Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 174,73 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 174,73 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 173,89 USD. Bei 182,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 299.366 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 86,54 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umgesetzt.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

