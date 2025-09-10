Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 177,80 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 177,80 USD. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,70 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 175,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.676 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2025 auf bis zu 325,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2024 bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,28 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

