Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Montagnachmittag in Rot

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 149,35 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 149,35 USD. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,88 USD ab. Mit einem Wert von 150,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 90.211 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,24 Prozent. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 3,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

