Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend im Aufwind
Die Aktie von Atlassian zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 148,46 USD.
Um 20:04 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 148,46 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 148,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 329.294 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 54,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 144,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,43 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,19 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
