Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 146,47 USD.

Das Papier von Atlassian konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 146,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 148,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,27 USD. Bisher wurden via NASDAQ 66.910 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,43 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,43 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

