DAX24.174 +0,1%Est505.662 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.877 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Verlusten

23.10.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
143,00 EUR -3,56 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 166,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 164,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.232 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,44 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung