Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,78 USD.

Die Atlassian-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 166,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 164,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.232 Atlassian-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,44 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.

