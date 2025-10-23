Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Abend südwärts

So entwickelt sich Atlassian

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 164,89 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 164,89 USD ab. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,27 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 167,25 USD. Zuletzt wechselten 294.513 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 49,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 12,44 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Atlassian die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

