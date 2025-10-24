Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Atlassian zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 166,50 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 166,50 USD nach oben. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.046 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 15,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Atlassian rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

