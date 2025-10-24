Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 164,08 USD.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 164,08 USD. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 163,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 200.409 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 13,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

