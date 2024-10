Aufschläge in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Kursentwicklung

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch erhöhte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 5.842,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 48,927 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,027 Prozent fester bei 5.816,81 Punkten, nach 5.815,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5.808,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.846,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,217 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 16.09.2024, einen Wert von 5.633,09 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 5.667,20 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.10.2023, einen Stand von 4.373,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 23,19 Prozent nach oben. Bei 5.871,41 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit United Airlines (+ 12,44 Prozent auf 72,02 USD), Delta Air Lines (+ 6,79 Prozent auf 56,31 USD), Morgan Stanley (+ 6,50 Prozent auf 119,51 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 6,24 Prozent auf 11,07 USD) und Synchrony Financial (+ 6,06 Prozent auf 56,52 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Agilent Technologies (-3,78 Prozent auf 139,11 USD), KLA-Tencor (-3,55 Prozent auf 682,59 USD), Mettler-Toledo International (-3,37 Prozent auf 1.404,47 USD), Applied Materials (-3,37 Prozent auf 184,59 USD) und PerkinElmer (-3,36 Prozent auf 120,18 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 48.434.710 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 600,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

