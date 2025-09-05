DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.415 +0,4%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Ausblick: The North West Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

07.09.25 07:01 Uhr
The North West Company Inc
The North West Company wird am 08.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,765 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 641,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 CAD, gegenüber 2,87 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,61 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

