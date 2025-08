Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Kurseinbußen

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 1,85 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,85 USD. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 36.111 Ballard Power-Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 2,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,58 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 45,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,08 Mio. CAD – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 11.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Ballard Power dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

