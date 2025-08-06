DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 1,89 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 1,89 USD zu. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,92 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 82.296 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 17,11 Prozent niedriger. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 46,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 22,08 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

