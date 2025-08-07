DAX24.168 -0,1%ESt505.349 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.063 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,41 ±0,0%Gold3.393 -0,1%
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,83 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
1,60 EUR 0,03 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 1,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 45.689 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2025 auf bis zu 2,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 44,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,49 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Ballard Power am 11.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

