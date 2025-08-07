Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,83 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 1,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 45.689 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2025 auf bis zu 2,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 44,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,49 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Ballard Power am 11.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

