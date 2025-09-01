Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag im Minusbereich

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 3,61 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 3,61 GBP. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 3,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,69 GBP. Zuletzt wurden via London 10.537.917 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,78 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). 4,72 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,14 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 68,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

