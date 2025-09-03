DAX23.784 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Mittag zu

04.09.25 12:05 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,64 GBP.

Barclays plc
4,22 EUR 0,04 EUR 0,96%
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,64 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 3,65 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,63 GBP. Zuletzt wechselten 2.107.687 Barclays-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 3,78 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,84 Prozent. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,14 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,419 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
