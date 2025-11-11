Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Barclays

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,23 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 4,23 GBP zu. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,26 GBP an. Mit einem Wert von 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 16.322.489 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,26 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 47,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Barclays veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,55 Mrd. GBP eingefahren.

Die Barclays-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

