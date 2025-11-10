DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag fester

10.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,69 EUR 0,09 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,12 GBP. Bei 4,13 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,12 GBP. Zuletzt wechselten via London 663.520 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 4,15 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 0,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,71 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,432 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

