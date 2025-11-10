DAX23.923 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Take Two 914508 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Palantir, Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/DAX sehr fest - Ende des Shutdown erwartet

10.11.25 09:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,50 EUR 1,75 EUR 5,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
254,80 EUR 8,00 EUR 3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
40,02 EUR 0,32 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
28,08 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
244,20 EUR 4,20 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
106,70 EUR 2,90 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
43,20 EUR -0,20 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
34,06 EUR 3,14 EUR 10,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es an den europäischen Aktienmärkten zum Auftakt der neuen Woche. "In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdown ab, damit sieht es nach steigender Risikobereitschaft aus", so ein Marktteilnehmer. Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 1,4 Prozent auf 23.896 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,3 Prozent auf 5.639 Punkte.

Wer­bung

Auch die US-Index-Futures ziehen deutlich an, ebenso stiegen in Asien die zuletzt zurückgesetzten Indizes in Südkorea und Japan kräftig. Die Renditen legen etwas zu, auch die Ölpreise steigen. Der Euro notiert wenig verändert.

Der Durchbruch im Haushaltsstreit sieht allerdings nur eine Finanzierung bis Ende Januar vor. Er muss nun noch vom Senat gebilligt und dann von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Mit dem sich abzeichnenden Ende des US-Shutdown könnte der DAX nun den Abwärtstrend bei etwa 24.150 Punkten attackieren. Intakt ist er seit dem 9. Oktober. Ein Bruch würde ein Kaufsignal erzeugen mit Potenzial an die Hochs bei 24.500 bis 24.770 Punkten. Mit den jüngsten Rücksetzern bis nahe an die Unterstützungszone bei 23.300 und dem Intraday-Reversal am Freitag gilt der Markt nun als "technisch sauber". "Inzwischen liegen die Indikatoren im überverkauften Bereich", so der technische Analyst Christoph Geyer von der VTAD. "Die Chancen stehen gut für einen positiven Wochenauftakt", sagt er.

Wer­bung

Kaufempfelungen treiben - und gute Zahlen

Größter Gewinner im DAX sind Siemens Energy, die um 4,6 Prozent auf 106,45 Euro steigen, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Commerzbank folgen mit 4,1 Prozent Plus, die Deutsche Bank hat die Aktie frisch auf die Kaufliste genommen.

Siemens gewinnen 2,3 Prozent auf 242,85 Euro. Der Kursanstieg des zweitgrößten Mitglieds im DAX treibt automatisch auch diesen selbst an. Laut Bloomberg plant Siemens nun einen Spin-Off von Siemens Healthineers. Der Konzern hält an diesen noch 71 Prozent. Siemens Healthineers erholen sich um 1,3 Prozent.

Hannover Rück legen um 2,6 Prozent zu. Zwar sind die Zahlen uneinheitlich ausgefallen, im Blick steht aber die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die deutlich gefallen ist auf nur noch 80,8. Die Gewinnprognose für 2025 hat der Konzern nun erhöht, auf rund 2,6 Milliarden von bisher 2,4 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro.

Wer­bung

Salzgitter notieren 6,2 Prozent höher. Den im Sommer gesenkten Ausblick korrigierte der Stahlkonzern zwar weiter nach unten - allerdings in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, wie es hieß. Mit dem Anstieg könnte die Konsolidierung mit dem Rücksetzer vom Jahreshoch nun auslaufen, wie ein Marktanalyst sagt. Suss Micro gewinnen weitere 9,5 Prozent, Jefferies hat sie auf die Kaufliste genommen.

Novo Nordisk ziehen um 2,8 Prozent an. Pfizer setzte sich im Kampf um Metsera durch, nachdem das Unternehmen sein Gebot um 5 Cent pro Aktie erhöht und damit das jüngste Angebot von Novo Nordisk erreicht hatte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. "Ein Ende des Bieterkampfs schont erst einmal die Resourcen von Novo Nordisk und dürfte den Kurs deshalb stützen", so der Marktteilnehmer.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.639,37 +1,3% 72,84 +13,7%

Stoxx-50 4.755,95 +1,0% 48,39 +9,3%

DAX 23.895,77 +1,4% 325,81 +18,4%

MDAX 29.254,95 +1,6% 461,01 +12,5%

TecDAX 3.517,05 +1,5% 51,45 +1,4%

SDAX 16.107,54 +2,1% 328,09 +15,1%

CAC 8.027,90 +1,0% 77,72 +7,7%

SMI 12.383,83 +0,7% 85,48 +6,0%

ATX 4.803,91 +1,0% 49,73 +29,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,1572 +0,1% 1,1559 1,1575 +11,7%

EUR/JPY 178,20 +0,3% 177,66 177,26 +8,9%

EUR/CHF 0,9319 +0,1% 0,9312 0,9311 -0,8%

EUR/GBP 0,8793 +0,1% 0,8788 0,8797 +6,2%

USD/JPY 153,99 +0,2% 153,72 153,14 -2,4%

GBP/USD 1,3160 +0,1% 1,3153 1,3157 +5,2%

USD/CNY 7,0849 -0,0% 7,0875 7,0881 -1,7%

USD/CNH 7,1202 -0,1% 7,1262 7,1265 -3,0%

AUS/USD 0,6529 +0,6% 0,6492 0,6474 +4,9%

Bitcoin/USD 106.301,75 +1,6% 104.667,60 100.744,75 +8,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,25 59,75 +0,8% 0,50 -16,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.076,26 4.000,95 +1,9% 75,32 +52,5%

Silber 49,88 48,35 +3,2% 1,53 +67,4%

Platin 1.366,90 1.338,69 +2,1% 28,21 +52,7%

Kupfer 5,04 4,96 +1,6% 0,08 +22,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 03:24 ET (08:24 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
13.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen