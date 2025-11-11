DAX23.957 ±-0,0%Est505.688 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.138 +0,5%
Barclays im Blick

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag in Grün

11.11.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,25 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,78 EUR 0,04 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,25 GBP. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,26 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 9.783.132 Stück.

Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,26 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,31 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 89,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,17 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,432 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
