Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker
10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,15 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,75 EUR 0,15 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,17 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,12 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.146.969 Stück gehandelt.

Bei 4,17 GBP erreichte der Titel am 10.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 7,17 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Nachrichten zu Barclays plc

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
