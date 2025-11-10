Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,15 GBP.
Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,17 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,12 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.146.969 Stück gehandelt.
Bei 4,17 GBP erreichte der Titel am 10.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 7,17 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.2022
|Barclays Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.2018
|Barclays Sell
|Citigroup Corp.
|23.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.01.2018
|Barclays Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
