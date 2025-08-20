Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 3,71 GBP.

Die Barclays-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,71 GBP abwärts. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 3,70 GBP. Mit einem Wert von 3,74 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.254.642 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 3,78 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,14 GBP. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,41 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,420 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

