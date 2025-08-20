Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,75 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,75 GBP zu. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,75 GBP aus. Bei 3,74 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 2.955.710 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 3,78 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,41 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt