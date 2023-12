BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 43,70 EUR.

Das Papier von BASF legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,75 EUR. Bisher wurden heute 289.481 BASF-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,88 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,31 EUR je Aktie.

