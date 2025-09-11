BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 41,68 GBP.
Um 09:07 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,68 GBP nach oben. Bei 41,85 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 41,83 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.389 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 5,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,40 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen