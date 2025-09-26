DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittag schwächer

29.09.25 12:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 39,36 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,30 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,36 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 39,26 GBP. Bei 39,55 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.923 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 10,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Mit einem Kursverlust von 33,38 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,76 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,87 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

