BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagvormittag auf rotem Terrain

BAT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,01 GBP ab.

Die BAT-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 39,01 GBP abwärts. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 38,98 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,20 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.832 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,76 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 3,87 GBP fest.

